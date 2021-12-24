كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان سلسلة الانتصارات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الإعلاميين - كرة طائرة

واصل الأهلي والزمالك تحقيق الانتصارات في الجولة السادسة من بطولة الدوري للكرة الطائرة رجال.

الأهلي فاز على الإعلاميين بنتيجة 3 أشواط دون رد.

جاءت نتائج المباراة: 25-12 و25-12 و25-9.

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فيما فاز الزمالك على بورسعيد بنفس النتيجة.

وجاءت نتائجها: 25-15 و25-11 و25-13.

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

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