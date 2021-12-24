انتخابات الزمالك – لا مترشحين جدد في اليوم الثالث

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 20:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

لم يشهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، تقدم أي مرشح جديد لانتخابات النادي.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

اليوم الأول من فتح باب الترشح شهد تقدم 8 مرشحين، هم عمر جلال حسن محمد هريدي على منصب الرئيس، وماجد فاروق عبد الجواد على منصب نائب الرئيس، بجانب فعت عبد الرؤوف شبل، وأحمد عفيفي، وأحمد عبد الحق عبد الوهاب، ورجب أحمد رواش على منصب العضوية فوق السن، وسيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد صلاح حسين تحت السن.

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وفي يوم أمس الخميس، ترشح كريم محمد عادل السيد على مقعد العضوية فوق السن، قبل أن لا يشهد اليوم ترشح أي فرد جديد.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي، الإشراف على اللجنة التي تضم كل من وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا، ومحمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبا، وعضوية كلا من سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.

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