مباراة أنقذها الـVAR.. فاركو يلقن إيسترن كومباني الخسارة الثامنة

في لقاء الوافدان الجديدان على الدوري المصري، حقق فاركو الفوز الرابع، وتلقى إيسترن كومباني الهزيمة الثامنة.

فاز فاركو على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

سجل أحمد شريف، وعلي بهيج، وإسلام جمال أهداف فاركو في اللقاء.

الفوز رفع رصيد فاركو إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بعد 8 هزائم من 8 مباريات.

المباراة كادت تفسد بسب بالقرارات التحكيمية، لكن تقنية الفيديو أنقذت الموقف.

























وصف المباراة

فاركو كان المسيطر منذ بداية المباراة، أمام تألق من أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني.

طولية في الدقيقة الـ15 مرت من الجميع، وأنقذها بوسكا في اللحظة الأخيرة.

واضطر علاء عبد العال هنا لإجراء أول تبديل. شارك محمد أبو سريع في الدقيقة الـ18 بدلا من المصاب صابر الشيمي.

بوسكا تألق مجددا في الدقيقة الـ39. طولية وصلت لأحمد شريف الذي انفرد وتصدى لها بوسكا وتعرض لإصابة وسقط على الأرض. الكرة وصلت إلى شريف الذي سدد في الدفاع وارتدت إلى محمود حمادة خارج منطقة الجزاء وفي ظل سقوط بوسكا، لكنه سدد بجانب القائم.

واستلم وليد علي عرضية في الدقيقة الـ44، واستدار وسدد بجانب القائم.

بداية الجدل التحكيمي

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، احتسب محمود ناصف حكم المباراة، ركلة جزاء لـ فاركو في الدقيقة الـ47 بعد سقوط أحمد شريف داخل منطقة الجزاء.

ناصف عاد لتقنية الفيديو، وقرر إلغاء ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

رزقي حمروني شارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من هشام فتح الله في تشكيل فاركو.

وكما انتهى الشوط الأول، بدأ الثاني بإثارة تحكيمية. محمود ناصف احتسب ركلة جزاء جديدة لـ إيسترن كومباني في الدقيقة الـ48 بعد عرقلة من محمد صبحي لـ محمد عصام.

الحكم عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر إلغاء ركلة الجزاء مجددا، ليستمر التعادل.

نهاية الصمود

هنا تدخل مجدي عبد العاطي وأجرى ثلاثة تبديلات لـ فاركو في الدقيقة الـ57. شارك علي بهيج، وعبد الناصر محمد، وأحمد الصغيري بدلا من وليد علي، وجابر كامل، وعلاء سلامة.

وفي الدقيقة الـ58 سجل فاركو الهدف الأول أخيرا. عرضية قابلها أحمد شريف بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

عمرو جمعة الحكم المساعد ألغى الهدف للتسلل، لكن بالعودة لتقنية الفيديو تبين صحة الهدف، واحتسب بالفعل.

ورد علاء عبد العال بثلاثة تبديلات لـ إيسترن كومباني في الدقيقة الـ68 بدخول صلاح عاشور، وأحمد تمساح، وعمرو حسام بدلا من محمد حسن، وعرفة السيد، وكمال أبو الفتوح.

وأنهى فاركو اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ77 بفضل البدلاء. عرضية من أحمد الصغيري استلمها علي بهيج ثم سدد في المرمى مسجلا الثاني.

صلاح عاشور حاول العودة لـ إيسترن كومباني بتصويبة رائعة في الدقيقة الـ79، وجدت تصدي أروع من صبحي إلى ركنية.

هنا شارك إسلام جمال بدلا من أحمد شريف في الدقيقة الـ80.

والبديل إسلام جمال أراد أن يكون له دوره كذلك، فسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ90. انطلاقة مر فيها من الدفاع وسدد بيسراه في مرمى بوسكا، لينتهي اللقاء بفوز فاركو بثلاثية.

الفوز رفع رصيد فاركو إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بعد 8 هزائم من 8 مباريات.