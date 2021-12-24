انتهت في الدوري - المصري (0) (1) الاتحاد.. دربي المتوسط سكندري
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 19:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في الجولة 8 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
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انتهت
ق 91: أحمد عادل ميسي يسدد كرة صاروخية بعد مراوغة مدافع المصري يتصدى لها ثروت ببراعة.
ق 85: الغندور وغرضية داخل منطقة الجزاء لكن مابولولو يسدد بعيدا عن المرمى.
ق 75: كريم الديب يهدر انفرادا سهلا أمام مرمى المصري.
ق 64: عمرو مرعي ورأسية بعد عرضية من شديد قناوي، لكن عبد المنصف يتصدى ببراعة.
ق 52: تصويبة قوية من فريد شوقي من خارج المنطقة تمر أعلى من العارضة.
ق 47: جووول.. بنجامين بواتنج ينطلق ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يودعها مابولولو في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: عصام ثروت يتألق ويتصدى لتسديدة من خالد الغندور من داخل منطقة الجزاء، ثم رأسية من مابولولو تمر بجوار القائم.
ق 42: تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء المصري.
ق 39: ركلة جزاء للمصري
ق 31: إلياس الجلاسي يسدد ركلة حرة تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لعبد المنصف.
ق 28: تصويبة مدوية من فريد شوقي يبعدها عبد المنصف بأطراف أصابعه لركنية.
ق 27: ركلة ثابتة ينفذها الجلاسي ورأسية من مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل للمرة الثانية.
ق 18: ركنية متقنة للمصري ورأسية قوية من عمرو مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل.
بداية اللقاء