انتهت في الدوري - المصري (0) (1) الاتحاد.. دربي المتوسط سكندري

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

صورة جماعية للاعبي المصري والاتحاد السكندري قبل دربي البحر المتوسط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 91: أحمد عادل ميسي يسدد كرة صاروخية بعد مراوغة مدافع المصري يتصدى لها ثروت ببراعة.

ق 85: الغندور وغرضية داخل منطقة الجزاء لكن مابولولو يسدد بعيدا عن المرمى.

ق 75: كريم الديب يهدر انفرادا سهلا أمام مرمى المصري.

ق 64: عمرو مرعي ورأسية بعد عرضية من شديد قناوي، لكن عبد المنصف يتصدى ببراعة.

ق 52: تصويبة قوية من فريد شوقي من خارج المنطقة تمر أعلى من العارضة.

ق 47: جووول.. بنجامين بواتنج ينطلق ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يودعها مابولولو في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: عصام ثروت يتألق ويتصدى لتسديدة من خالد الغندور من داخل منطقة الجزاء، ثم رأسية من مابولولو تمر بجوار القائم.

ق 42: تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء المصري.

ق 39: ركلة جزاء للمصري

ق 31: إلياس الجلاسي يسدد ركلة حرة تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لعبد المنصف.

ق 28: تصويبة مدوية من فريد شوقي يبعدها عبد المنصف بأطراف أصابعه لركنية.

ق 27: ركلة ثابتة ينفذها الجلاسي ورأسية من مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل للمرة الثانية.

ق 18: ركنية متقنة للمصري ورأسية قوية من عمرو مرعي تمر أعلى من العارضة بقليل.

بداية اللقاء

المصري الاتحاد في الدوري الدوري المصري
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