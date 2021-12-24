تشكيل الدوري - ثلاثي هجومي جديد لـ المصري.. وعبد المنصف يعود لعرين الاتحاد

يقود عمرو مرعي هجوم المصري البورسعيدي، بينما عاد محمد عبد المنصف لحماية عرين الاتحاد السكندري في قمة الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويبدأ مرعي أساسيا بسبب غياب النيجيري أوستن أموتو بسبب الإصابة، وعاد الثنائي محمد عبد اللطيف "جريندو" ومحمد عنتر للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بدلا من أحمد الشيخ المصاب وأحمد حمودي الموقوف بسبب الطرد في المباراة الأخيرة.

ويقود أجوستينو مابولولو هجوم الاتحاد السكندري وبجواره كريم الديب وبنجامين.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد قناوي

الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – إلياس الجلاسي

الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي – محمد عنتر

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: صبري رحيل – ساليف مورو – محمد عبد السلام – هشام صلاح

الوسط: مروان عطية – سعيدو سيمبوري – خالد الغندور

الهجوم: بنجامين – كريم الديب – أجوستينو مابولولو

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 9 نقاط.