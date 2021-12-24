فييرا: أمم إفريقيا بنفس أهمية اليورو.. ولن أقف أمام أي لاعب للمشاركة في البطولة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

طالب الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لـ كريستال بالاس بضرورة احترام كأس الأمم الإفريقية "لأنها بنفس أهمية اليورو".

واستدعى منتخب كوت ديفوار لاعبه ويلفريد زاها، فيما سينضم شيخ كوياتي إلى صفوف منتخب السنغال، من صفوف نسور لندن.

وتحدث فييرا في المؤتمر الصحفي قائلا: "لست متفاجئا من استدعاء هؤلاء اللاعبين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، كنا نعلم ذلك ولست متفاجئا من استدعاء زاها".

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وأضاف بشأن البطولة الإفريقية قائلا: "احترم وأفهم شغف وأهمية تمثيل اللاعبين لبلادهم ولذلك لن أقف أمام أي لاعب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل "أؤمن أنه لابد أن تُحترم البطولة بشكل أكبر، لأنها بنفس أهمية اليورو".

وأردف "ربما من الأهمية أن يذهب الصحفيون لتغطية البطولة أكثر وإجراء لقاءات مع أشخاص يفهمون حقا ماذا تمثل البطولة لكل منهم".

وأتم "عندما تتحدث عن السنغال، لا أعتقد أن الناس سيفهمون حقا إذا كان ساديو ماني أو شيخ كوياتي لا يمثلون منتخب بلادهم. إذا كانت هناك تغطية أكبر لتلك المسابقة، أعتقد أن الناس سيتفهمون بشكل أكبر مدى أهميتها بالنسبة القارة الإفريقية".

وتنطلق كأس الأمم في التاسع من يناير وتنتهي في السادس من فبراير.

ويحتل النسور المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

كأس أمم إفريقيا كريستال بالاس الدوري الإنجليزي ويلفريد زاها
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