قوائم أمم إفريقيا - منتخب الجابون ينقذ أوباميانج من جحيم أرتيتا

أعلن الفرنسي باتريس نوفو مدرب منتخب الجابون عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير.

وجاء على رأس القائمة بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الذي يعاني من عقوبة مدربه ميكيل أرتيتا بالاستبعاد من المشاركة مع الفريق.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة الثالثة مع المغرب وغانا وجزر القمر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جان نويل أمونوم - دونالد نزي – أنتوني مفا ميزوي - جونيور فوتسو نوبي

خط الدفاع: جيلكريست نجيما - برونو إيكولي مانجا - سيدني أوبيسا – جونيور أكوي أسومو - جوهان أوبيانج - دافيد سامبيسا - أنتوني أويونو - لويد بالون - ياريس نجاكوتو – يروندو موسافو كينج

خط الوسط: ماريو ليمينا - سيرج نجوالي - لويس أوتشانجا - جيلور كانجا – أندريه بيوجو بوكو - جيم أليفينا - أليكس موكيتو موسوندا - ويلفريد إيبان - ميدوين بيتيجي

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج - كيفن مايي - أكسل ماي - أولريك إنيم - فهد ندزونج - آرون بوبيندزا - دينيس بوانجا -