في الدرجة الثانية - زد في الصدارة والترسانة ينتصر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 17:42

كتب : رضا السنباطي

زد

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة 12 لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

انتصر زد على بنها بهدف دون رد سجله يوسف علي، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الجدول.

وعاد الترسانة للانتصارات بالفوز على بلبيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل ماندوجا هدفين وأحمد شكري هدف للترسانة، وسجل أحمد الشامي وأحمد كهربا لـ بلبي، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 18 نقطة.

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وانتصر منتخب السويس على المريخ بهدف أحمد القرموطي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة.

بورتو السويس فاز على بورفؤاد بهدف كريم لالا، ليرتف رصيده إلى 22 نقطة.

وستقام غدا مباراة السكة الحديد مع النصر، ومباراة وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، والقناة مع الداخلية.

وفي مجموعة بحري، تعادل الحمام مع الرجاء سلبيا في دربي مطروح.

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