انتهت الدوري المصري - إيسترن كومباني (0)-(3) فاركو.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني وفاركو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 90 جووووول ثاااالثعن طريق إسلام جمال.

ق. 79 تصويبة رائعة من صلاح عاشور، وتصدي أروع من محمد صبحي إلى ركنية.

ق. 76 جووووول ثااااني لـ فاركو. عرضية من أحمد الصغيري استلمها علي بهيج وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف.

ق. 57 جووول الأول لـ فاركو عن طريق أحمد شريف والتسلل يلغي الهدف.

ق 48: الفيديو يلغي ركلة جزاء إيسترن كومباني

ق 47: ضربة جزاء لإيسترن كومباني بعد عرقلة محمد صبحي لمحمد عصام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 47 ركلة جزااء. عرضية حاول وليد علي تصويبها بخلفية مزدوجة وفشل ليمررها هشام فتح الله برأسية إلى وليد علي داخل منطقة الجزاء مجددا، والذي سقط ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

ق. 44 عرضية استلمها وليد علي على حدود منطقة الجزاء واستدار وسدد مباشرة بجانب المرمى بقليل.

ق. 39 كرة طولية وصلت لأحمد شريف الذي انفرد وتصدى لها بوسكا وتعرض لإصابة وسقط على الأرض. الكرة وصلت إلى شريف الذي سدد في الدفاع وارتدت إلى محمود حمادة خارج منطقة الجزاء وفي ظل سقوط بوسكا، لكنه سدد بجانب القائم.

ق. 16 تبديل اضطراري بدخول محمد علي عباس في صفوف إيسترن كومباني بدلا من صابر الشيمي.

ق. 15 كرة طولية تمر من الجميع وكادت تسكن الشباك لكن أحمد بوسكا تألق وحولها إلى ركنية.

بداية المباراة