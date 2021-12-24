كليوباترا يحبط النحاس في مباراته الـ100 وينتزع تعادلا مثيرا من أنياب المقاولون

تعادل سيراميكا كليوباترا مع ضيفه المقاولون العرب بهدفين لمثلهما اليوم الجمعة على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن الجولة 8 للدوري المصري الممتاز.

وتأخر كليوباترا بهدفين قبل أن يستغل نقصا عدديا في صفوف ذئاب الجبل وينتزع التعادل ليرتقي للمركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط مقابل 6 للمقاولون صاحب المرتبة 15.

وضغط كليوباترا مبكرا واعتمد المقاولون على الهجمات المرتدة وانطلق نياس بسرعة قصوى صوب المرمى وسبق المدافع محمود البدري قبل أن يسدد الكرة من فوق الحارس عامر عامر مسجلا الهدف الأول للذئاب في الدقيقة 27.

وإثر ركلة حرة اصطدمت الكرة بظهر نياس قبل أن تسكن شباك كليوباترا في الدقيقة 30 لتصبح النتيجة 2-صفر.

وركض شادي حسين صوب مرمى المقاولون للحاق بكرة بينية طولية لكن محمد سمير عرقله ونال الأخير بطاقة صفراء.

لكن الحكم أحمد الغندور راجع الفيديو ليقرر طرد مدافع المقاولون بدلا من إنذاره في الدقيقة 42.

واستمر ضغط كليوباترا الذي نال من شباك ضيفه في الدقيقة 49 من الشوط الأول بعدما لمس شادي حسين الكرة قبل أن تسكن الشباك إثر تمريرة بالرأس من زميله البدري الذي حول الكرة الممررة من ركلة حرة.

ودفع هيثم شعبان مدرب كليوباترا بالمهاجم باسم مرسي بدلا من لاعب الوسط محمد حسن مع انطلاق الشوط الثاني.

وأدرك كليوباترا التعادل في الدقيقة 74، بضربة رأس لباسم إثر تمريرة عرضية من مصطفى مسعد، ليحبط عماد النحاس مدرب المقاولون الذي خاض مباراته المائة في الدوري مع الفريق.

وسيتوقف الدوري حتى تنتهي مشاركة منتخب مصر في كأس إفريقيا التي تنطلق 9 يناير المقبل وتنتهي في 6 فبراير.