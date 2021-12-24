تشكيل في الدوري – عرفة السيد يقود إيسترن كومباني.. وثنائي هجومي لفاركو

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

لاعبو فاركو يحتفلون بهدف عبد الله بكري في مصر للمقاصة

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيسترن كومباني اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة من الدوري.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

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في الدفاع: رامي صبري- أحمد عبد العزيز "مودي"- أحمد عوض

في الوسط: كينجسلي سوكاري- محمود حمادة- علاء سلامة- جابر كامل- وليد علي

في الهجوم: أحمد شريف- هشام فتح الله

فيما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد بوسكا

في الدفاع: عاصم سعيد- صابر الشيمي- أحمد داهش- كمال أبو الفتوحس

في الوسط: خالد مصطفى- محمد حسن- محمد عصام- بنجامين أفوتو- موي ناصر

في الهجوم: عرفة السيد

فاركو إيسترن كومباني في الدوري
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