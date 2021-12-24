تشكيل في الدوري – عرفة السيد يقود إيسترن كومباني.. وثنائي هجومي لفاركو
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 16:43
كتب : FilGoal
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيسترن كومباني اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة من الدوري.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد صبحي
في الدفاع: رامي صبري- أحمد عبد العزيز "مودي"- أحمد عوض
في الوسط: كينجسلي سوكاري- محمود حمادة- علاء سلامة- جابر كامل- وليد علي
في الهجوم: أحمد شريف- هشام فتح الله
فيما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد بوسكا
في الدفاع: عاصم سعيد- صابر الشيمي- أحمد داهش- كمال أبو الفتوحس
في الوسط: خالد مصطفى- محمد حسن- محمد عصام- بنجامين أفوتو- موي ناصر
في الهجوم: عرفة السيد