طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمود متولي

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 15:28

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تطورات حالة محمود متولي لاعب الفريق المتواجد حاليا في قطر في أكاديمية أسباير لمعرفة سبب إصابته.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة إن الفحوصات أثبتت تعرض متولي لمزق في العضلة الأمامية ويخضع للعلاج والتأهيل في أسباير.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن خبير ياباني هو من يشرف على حالة متولي فيما يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز.

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وأوضح طبيب الأهلي أن فترة بقاء متولي في قطر ستصل إلى أسبوعين.

وأكد طبيب الأهلي أنه على تواصل مستمر مع الخبراء والأطباء المسؤولين عن حالة متولي لمتابعة تفاصيل العلاج عن قرب.

محمود متولي الأهلي
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