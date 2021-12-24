الأهلي يعلن مدة غياب السولية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 15:04

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي حاجة عمرو السولية لاعب الفريق لفترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار طبيب الأهلي إلى أن السولية يعاني من إصابة من الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة.

وأضاف "السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم وحصل على حقنة بلازما".

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وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والرجاء التي أقيمت الأربعاء الماضي على لقب كأس السوبر الإفريقي وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وبذلك لن يكون السولية قادرا على اللحاق بلقاء منتخب مصر الأول في أمم إفريقيا الذي يقام في الـ11 من شهر يناير المقبل حال ضمه للقائمة النهائية.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم السولية للقائمة الأولية التي أعلنها وضمت 40 لاعبا.

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