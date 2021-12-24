انتهت في الدوري - كليوباترا (2) (2) المقاولون

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

مامادو نياس

تابع مباشرة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب اليوم الجمعة في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق74: جووووووول! باسم مرسي يسدد برأسه مسجلا هدف التعادل لكليوباترا

ق53: ركلة ركنية لصالح فريق المقاولون العرب من جهة اليمين نفذها كابوريا عن طريق كرة عرضية إلى داحل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة

ق46: نزول باسم مرسي بدلا من محمد حسن لاعب كليوباترا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: جووووووول! كليوباترا يسجل الهدف الأول عن طريق لشادي حسين الذي لمس الكرة قبل دخولها الشباك بعد تمريرة بالرأس من زميله محمود البدري إثر ركلة حرة

ق42: طرد محمد سمير لاعب المقاولون بعد تسببه في سقوط مهاجم كليوباترا قبل منطقة الجزاء مباشرة والأخير يركض للحاق بالكرة الممررة من زميله

ق30: جووووووول! نياس يسجل الهدف الثاني للمقاولون بظهره إثر ركلة حرة

ق27: جووووووول! مامادو نياس يسجل الهدف الأول للمقاولون بعد انطلاقة مميزة قبل أن يسدد الكرة من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك

ق7: هجمة خطير لصالح فريق سيراميكا مررها محمد إبراهيم بشكل قوي لم يقدر شادي حسين على ترويضها فوصلت سهلة للحارس محمود أبو السعود

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب الدوري المصري
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