صلاح والنني وماني وميندي يغيبون عن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أُعلنت اليوم الجمعة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022.

وسيلعب تشيلسي ضد توتنام في 5 و12 يناير المقبل.

بينما يواجه ليفربول فريق أرسنال في 6 و13 يناير.

وبسبب انطلاق كأس إفريقيا يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون، متوقع غياب عدة لاعبين عن أندية تشيلسي وأرسنال وليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة.

وهم إدوارد ميندي (تشيلسي) وتوماس بارتي ومحمد النني (أرسنال) ومحمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا (ليفربول).

وذلك بسبب مشاركة هؤلاء النجوم مع منتخبات بلادهم في كأس إفريقيا.

وسيجري نهائي كأس الرابطة في 27 فبراير المقبل.

وحمل مانشستر سيتي لقب البطولة قبل أن يودع النسخة الحالية على يد وست هام يونايتد في الدور ثمن النهائي.