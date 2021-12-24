تونس ومالي تخطران الأهلي باستدعاء معلول وديانج لـ كأس إفريقيا

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه تلقى خطابين من الاتحادين التونسي والمالي لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعبين علي معلول وأليو ديانج للمشاركة في كأس إفريقيا 2021.

وسيشارك معلول مع منتخب تونس في كأس إفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

بينما ديانج يدافع عن ألوان مالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه فيوتشر يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

واستأنف لاعبوه المران اليوم الجمعة بإجراء تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة.

وتوج الفريق، بمشاركة معلول وديانج، بكأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء بإسقاط الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

ومن المنتظر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها 30 ديسمبر الجاري، بسبب كأس إفريقيا. وفقا لما أعلنه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.