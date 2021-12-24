تشكيل الدوري - محمد إبراهيم وشادي يقودان كليوباترا.. ونديوكو في هجوم المقاولون
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 14:40
كتب : FilGoal
أعلن سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني
الوسط: بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - محمد حسن
الهجوم : شادي حسين - مصطفى مسعد
بينما المقاولون العرب:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أحمد الشيمي - محمد سمير- أحمد عبد العزيز - محمد مجلي
الوسط: عماد فتحي - باسم علي - أحمد كابوريا - كريم مصطفى - أحمد داوودا
الهجوم: مامادو نديوكو
وتنطلق المباراة الساعة 3 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
ويحتل كليوباترا المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما المقاولون في المرتبة 15 ورصيده 5 نقاط.
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