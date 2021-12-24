تشكيل الدوري - محمد إبراهيم وشادي يقودان كليوباترا.. ونديوكو في هجوم المقاولون

أعلن سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني

الوسط: بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - محمد حسن

الهجوم : شادي حسين - مصطفى مسعد

بينما المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد الشيمي - محمد سمير- أحمد عبد العزيز - محمد مجلي

الوسط: عماد فتحي - باسم علي - أحمد كابوريا - كريم مصطفى - أحمد داوودا

الهجوم: مامادو نديوكو

وتنطلق المباراة الساعة 3 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل كليوباترا المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما المقاولون في المرتبة 15 ورصيده 5 نقاط.