منتدى دوريات العالم لـ فيفا وكاف: لن نترك اللاعبين لكأس إفريقيا قبل 3 يناير

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

كأس إفريقيا

أخطر منتدى دوريات العالم، الذي يضم 41 دوريا كرويا من قارات مختلفة، الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم، "فيفا" و"كاف" على الترتيب، بأنه لن يترك اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا قبل 3 يناير المقبل.

وهذا يخالف قاعدة فيفا التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للمشاركة في كأس إفريقيا قبل انطلاق البطولة بـ14 يوما، أي في 27 ديسمبر الجاري.

وتنطلق كأس إفريقيا في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل بعدما تأجلت عاما بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.

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وأبدى المنتدى في وقت سابق اعتراضه على ترك الأندية للاعبيها لوقت طويل بسبب كأس إفريقيا، وقال إنه متخوف من الإجراءات الصحية في الكاميرون خشية تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وناقش كاف فكرة تأجيل البطولة وصرح جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن الأفضل كان إجراء المسابقة في سبتمبر 2022.

لكن كاف، بعد اجتماعه مع مسؤولي الكاميرون، شدد أن كأس الأمم الإفريقية ستنطلق في موعدها المحدد مسبقا.

ويمثل توقيت إجراء كأس إفريقيا مشكلة لأندية أوروبية بسبب خوضها لمباريات عديدة دون بعض نجومها الأفارقة، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا بالإضافة إلى فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها اللاعبون بعد العودة إلى القارة العجوز.

ويجري نهائي البطولة في 6 فبراير المقبل.

كأس إفريقيا كاف فيفا
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