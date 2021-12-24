قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 13:08

كتب : محمد عبد العظيم

ساديو مانيه بقميص السنغال

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة المنتخب النهائية التي ضمت 27 لاعبا.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب السنغالي وفقا للمعلن في الـ27 من شهر ديسمبر الجاري.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي- ألفريد جوميس- سيني ديانج

في الدفاع: بونا سار- ساليو سيس- كاليدو كوليبالي- بابي أبو سيسي- عبده ديالو- إبراهيما مباي- عبد اللاي سيك- فودي بالو توري- شيخو كوياتي

في الوسط: بابي ماتار سار- بابي جاي- نامباليس ميندي- إدريسا جانا جاي- مصطفى نيم- مامادو لوم نداي- جوزيف لوبي

في الهجوم: ساديو ماني- إسماعيلا سار- بامبا ديانج- كيتا بالدي- حبيب ديالو- بولاي ديا- فامارا دييدهو- مامي بابا تيام

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار كل من زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

منتخب السنغال هو وصيف النسخة الماضية من أمم إفريقيا وهو أبرز إنجاز لأسود التيرانجا بعدما حققه كذلك في عام 2002.

السنغال كأس أمم إفريقيا ماني
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