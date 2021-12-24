قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة المنتخب النهائية التي ضمت 27 لاعبا.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب السنغالي وفقا للمعلن في الـ27 من شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي- ألفريد جوميس- سيني ديانج

في الدفاع: بونا سار- ساليو سيس- كاليدو كوليبالي- بابي أبو سيسي- عبده ديالو- إبراهيما مباي- عبد اللاي سيك- فودي بالو توري- شيخو كوياتي

في الوسط: بابي ماتار سار- بابي جاي- نامباليس ميندي- إدريسا جانا جاي- مصطفى نيم- مامادو لوم نداي- جوزيف لوبي

في الهجوم: ساديو ماني- إسماعيلا سار- بامبا ديانج- كيتا بالدي- حبيب ديالو- بولاي ديا- فامارا دييدهو- مامي بابا تيام

OFFICIEL ✅ | La liste des 27 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations #TotalEnergiesAFCON, Cameroun 2021. Les lions seront en regroupement à partir du 27 décembre 2021. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/Zd4MsVoITG — FSF (@Fsfofficielle) December 24, 2021

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار كل من زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

منتخب السنغال هو وصيف النسخة الماضية من أمم إفريقيا وهو أبرز إنجاز لأسود التيرانجا بعدما حققه كذلك في عام 2002.