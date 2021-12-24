كارلوس إدواردو لـ في الجول: هذه أفضل لحظة ضد النصر.. وأفضل 5 لاعبين شاهدتهم الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 12:09 كتب : أحمد رجب كارلوس إدواردو - الهلال الهلال كارلوس إدواردو نرشح لكم عكاظ السعودية: اتحاد جدة ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد والنني من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال أنطونيو محمد لـ في الجول: أتفاوض لتدريب النصر لكن الأمر صعب أخر الأخبار قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال 6 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021 كارلوس إدواردو لـ في الجول: هذه أفضل لحظة ضد النصر.. وأفضل 5 لاعبين شاهدتهم ساعة | السعودية أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا ساعة | الدوري الإنجليزي صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه 2 ساعة | الدوري المصري بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو 2 ساعة | أوروبا عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري 2 ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه الأكثر مشاهدة 1 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 2 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب أمس اليوم غدا دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 بتروجت 0 المصرية للاتصالات انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 2 دكرنس 0 صيد المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 بايونيرز 0 سبورتنج انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 الزرقا 1 حرس الحدود انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 الأولمبي 3 كفر الشيخ انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - إيسترن كومباني - فاركو لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - المصري - الاتحاد السكندري لم تبدأ 20:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الترسانة - بلبيس لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - منتخب السويس - المريخ لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - الزمالك - غزل المحلة لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - إنبـي - بيراميدز لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - سموحة - طلائع الجيش لم تبدأ 17:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الهلال - الفتح لم تبدأ 16:50 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الفيحاء - أبها لم تبدأ 16:55