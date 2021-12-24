مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه

أشاد نيل كوتلر مدرب حراس مرمى أستون فيلا بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر مؤكدا أنه لاعب مميز.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث مدرب حراس مرمى أستون فيلا عبر قناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "هناك العديد من الحراس المرمى الأفارقة الذين أتابعهم بشكل خاص إدوارد ميندي من تشيلسي وأندري أونانا من مارسيليا وياسين بونو من إشبيلية".

وواصل "وإذا ما تحدثنا عن محمد الشناوي رأيت بعض اللقطات له في لقاء السوبر الإفريقي هو حارس رائع وينتظره مستقبل باهر وشاهدته في كأس العالم للأندية لأنها بطولة يشاهدها العالم أجمع".

وأكمل "لذا تهانينا للأهلي لامتلاكه حارس رائع بقدرات الشناوي لقد رأيت من خلال بعض وسائل الإعلام أرقام الشناوي وتصدياه وأهنئ منتخب مصر لامتلاكه ذلك الحارس".

وأتم نيل كوتلر حديثه "وإن تحدثنا عن الأشياء البدنية للشناوي يحتاج للعديد من الأشياء للتحسن وشاهدت ركلات الترجيح لقد كان قريبا من التصدي لركلتين إن لم يكن ثلاثة".

ويتولى كوتلر منصب مدرب حراس مرمى أستون فيلا منذ عام 2018 ويتواجد في الجهاز الفني الحالي رفقة ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق.