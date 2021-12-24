بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يرى جيانلويجي بوفون أيقونة إيطاليا ويوفنتوس السابق، وحارس مرمى بارما الحالي، أن انضمام كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، لفريق السيدة العجوز أضر النادي.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وانضم رونالدو (36 عاما) ليوفنتوس في 2018 ورحل قبل أشهر عائدا لناديه السابق يونايتد الذي لعب له من 2003 إلى 2009.

وخلال حقبة رونالدو مع يوفنتوس توج الفريق بخمسة ألقاب ليس من بينها دوري أبطال أوروبا.

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وقال بوفون عبر TUDN.com:"يوفنتوس كان بمقدوره الفوز بدوري الأبطال في أول موسم مع رونالدو، عندما كنت في باريس سان جيرمان، لكنني لم أستطع معرفة ما الذي حدث".

وواصل "حين عدت، عملت مع رونالدو عامين وكنا جيدين، لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته كفريق".

وأتم "بلغنا نهائي الأبطال 2017 لأن الفريق كان مفعما بالخبرة، لكن قبل كل شيء كنا وحدة واحدة، كانت المنافسة قوية على المراكز بين مجموعة مميزة من اللاعبين. فقدنا ذلك مع رونالدو".

توج يوفنتوس بالدوري مرتين مع رونالدو، لكنه فقد البطولة الإيطالية الموسم الماضي لصالح إنتر ميلان.

وخلال المواسم الثلاثة لم يتخط ربع نهائي الأبطال.

كريستيانو رونالدو بوفون يوفنتوس
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