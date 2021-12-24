عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها في ثامن جولات الدوري في الـ30 من شهر ديسمبر الجاري لم تؤجل حتى الآن.

وتحدث عامر حسين لقناة "ETC" قائلا: "مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل، المباراة موعدها المحدد سلفا هو يوم 30 ديسمبر حال إلغاء أو تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا".

وأردف "والمنتخب لم يعلن حتى الآن عن موعد معسكره استعدادا للبطولة".

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وتابع "الأجندة الدولية تبدأ يوم 27 ديسمبر، أي لاعب من أي ناد سيأتي له استدعاء سيتم تأجيل مباراة فريقه بشكل رسمي".

وكرر عامر حسين حديثه "أي ناد سيحصل لاعبه على استدعاء سيخاطبنا وتؤجل له فمن حق المنتخبات ضم اللاعبين قبل 14 يوما من البطولة، وهذه وقت أجندة دولية من حق الأندية عدم اللعب خلالها".

وأردف "فور استقرار منتخب مصر على موعد معسكره سيتم إخطارنا بموعده، وتواصلت مع وائل جمعة مدير المنتخب وضياء السيد المدرب العام وأخبراني أن كارلوس كيروش المدير الفني سيبلغهم خلال ساعات بموعد المعسكر".

وتنطلق كأس أمم إفريقيا في التاسع من شهر يناير المقبل في الكاميرون.

الأهلي بيراميدز في الدوري
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