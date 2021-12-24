وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري

قال علاء أباظة وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم تونس والزمالك إن ناديا تركيا أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الأخير.

سيف الدين الجزيري النادي : الزمالك

وصرح أباظة عبر قناة ETC "في الأيام الأخيرة هناك فريق تركي أبدى اهتمامه باللاعب".

وواصل "هناك ناديان سعوديان، فريق تركي، ناديان من قطر، وفريق من الإمارات".

ثم استدرك "لكن لا يوجد عرض رسمي بعد".

وتألق الجزيري (28 عاما) في كأس العرب مع نسور قرطاج ونال الميدالية الفضية وتوج بلقب هداف البطولة بعدما سجل 4 أهداف.

وانتقل المهاجم للزمالك في يناير الماضي وشارك مع الفريق في 30 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد الجزيري مع الزمالك إلى 2024.