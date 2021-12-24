زوجته: مؤمن زكريا بخير.. ينتظر تأشيرة إنجلترا لاستكمال علاجه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - نهائي إفريقيا

كشفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا لاعب مصر والأهلي والزمالك السابق الحالة الصحية للأخير.

مؤمن زكريا

النادي :

وردا على تقرير قال إن مؤمن توفي، قالت ريهام عبر قناة أون تايم سبورتس:"لماذا يرددون ذلك؟ كان سعيدا يوم الأربعاء (بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي) والجمهور جاءه تحت المنزل".

وواصلت "من المفترض أن يسافر لإنجلترا لاستكمال علاجه لكن التأشيرة لم تصدر بعد، طلبها منذ شهر ونصف. طبيب العلاج الطبيعي يتابعه، لكنه لا يذهب إلى الجيم".

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وأضافت "حالته جيدة، الطبيب الذي يتواصل معه في إنجلترا طمأنه، لكنه بحاجة للسفر. كابتن (محمود) الخطيب يتواصل معه باستمرار، وكذلك سيد عبد الحفيظ وحسام غالي".

واستمرت "لا يزال يجد صعوبة في إتقان السير، أتمنى أن يساعدنا أحد في مسألة سفره. لا زلنا لا نعرف تكاليف العلاج في إنجلترا".

ويخضع مؤمن (33 عاما) للعلاج من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن كرة القدم منذ يناير 2019.

وتوج مؤمن بعشرة ألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومثل منتخب مصر في 12 مباراة.

مؤمن زكريا
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