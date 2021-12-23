مدرب الإسماعيلي: هزيمتنا ضد سموحة نتيجة غير عادلة

قال خوان براون المدير الفني للإسماعيلي إن فريقه لم يستحق الهزيمة ضد سموحة في سابع جولات الدوري المصري.

وكان الإسماعيلي هُزم بهدفين لهدف في ملعب الإسكندرية.

وقال خوان براون عبر موقع الإسماعيلي الرسمي: "أهدرنا العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا".

وأكمل "النتيجة غير عادلة بكل تأكيد لكنها كرة القدم في النهاية ".

وبرر مدرب الإسماعيلي سبب الهزيمة قائلا: "غياب التركيز عن بعض لاعبي الإسماعيلي كان السبب الرئيسي والأهم في فقدان النقاط الثلاثة، لكن علينا أن نتحسن أكثر ونتجنب تكرار مثل تلك المواقف اعتبارا من اللقاءات المقبلة".

وواصل "أعلم مدى حزن واستياء الجماهير وهذا حقهم ولكن الفريق في وضع صعب ويحتاج لدعمهم".

وأتم "الإدارة تحاول تدعيم الفريق خلال انتقالات يناير وهذا سوف يساعدنا بالتأكيد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما خُصم في خمس مباريات وتعادل مرتين.