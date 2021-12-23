رئيس لجنة الإسماعيلي الفنية: كرة القدم لا تعترف إلا بالمجتهد.. وهذا ما سنفعله

قال حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية للنادى الاسماعيلى إن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجتهد والمقاتل فى الملعب وهو ما سيعمل عليه الفريق فى المباريات المقبلة.

وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامى لناديه: "الفترة الحالية تحتاج لمجهود مضاعف من اللاعبين الذين يتمتعوا بقدرات فنية كبيرة من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة

واختتم "الفريق قدم مباراة جيدة أمام سموحة إلا أن غياب التوفيق والتركيز خلال اللحظات الأخيرة ساهم فى خروجه مهزوما".

وعقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حمادة المصري وتضم فى عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.

كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات بشكل منفرد مع مجموعة لاعبين، فضلا عن عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

استهدفت تلك الإجتماعات الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على الثقة فى قدراتهم نحو الخروج من كبوة تراجع النتائج والعودة للمسار الصحيح وإسعاد الجماهير التى تزحف خلف الفريق فى كل مكان والمتعطشة لحصد الإنتصارات.

وكان الفريق قد استأنف اليوم الاستعداد لمباراته القادمة أمام فيوتشر والمقرر لها الأربعاء القادم في استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز.