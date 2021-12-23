مران الزمالك – عودة طارق حامد وانتظام الونش.. وتدريبات تأهيلية لعبد الشافي

أجرى فريق الزمالك تدريباته اليوم -الخميس- بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران، أشاد خلالها بمستواهم خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وطالب المدرب لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز في مباراة غزل المحلة يوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وشهدت التدريبات التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مشاركة طارق حامد نجم وسط الفريق، الذي حصل على راحة من تدريبات أمس، كونه سيغيب عن مباراة المحلة للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

أيضا انتظم المدافع محمود حمدي "الونش" في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وذلك بعد عودته من السعودية عقب أداء مناسك العمرة، والتي أداها في نهاية مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس العرب التي أقيمت على أراضي قطر.

على الجانب الآخر خاض محمد عبد الشافي ظهير الفريق تدريبات على هامش مران الفريق، في أطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

وكان الزمالك فاز مؤخرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة، حيث سجل هدفي الفريق كل من مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم.