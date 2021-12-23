الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 17:55 كتب : رضا السنباطي صورة جماعية لفريق حرس الحدود الدرجة الثانية مجموعة بحري حرس الحدود الأولمبي نرشح لكم الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 الدرجة الثالثة – وفاة حارس الرباط والأنوار بعد إغماء مفاجئ توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة أخر الأخبار صفقة الإسماعيلي الأولى.. المهاجم البوليفى يصل السبت 6 دقيقة | الدوري المصري جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 58 دقيقة | الدرجة الثانية مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 ساعة | الدرجة الثانية بينيتيز في ورطة.. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي ساعة | الدرجة الثانية التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. رئيس الحزم يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كهربا فينجادا لـ في الجول: إقامة أمم إفريقيا في موعدها؟ فقط الأسباب القوية تلغي أو تؤجل الحدث مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير الأكثر مشاهدة 1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 أتليتك بلباو 2 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني 2 غرناطة 1 أتليتكو مدريد انتهت كأس السوبر الإفريقي (6) 1 الأهلي (5)1 الرجاء البيضاوي انتهت الدوري الفرنسي 1 لوريان 1 باريس سان جيرمان انتهت الدوري الإيطالي 1 إنتر ميلان 0 تورينو انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 بتروجت 0 المصرية للاتصالات انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 2 دكرنس 0 صيد المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 بايونيرز 0 سبورتنج انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 الزرقا 1 حرس الحدود انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 الأولمبي 3 كفر الشيخ انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - إيسترن كومباني - فاركو لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - المصري - الاتحاد السكندري لم تبدأ 20:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الترسانة - بلبيس لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - منتخب السويس - المريخ لم تبدأ 14:30