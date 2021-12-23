الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق حرس الحدود

الدرجة الثانية مجموعة بحري حرس الحدود الأولمبي
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