خبر في الجول – موهبة الأردن البارزة يقترب من الدوري القطري

بعد تألقه أمام منتخب مصر وتسجيله لهدف الأردن، رشحه البعض للانضمام إلى الدوري المصري، لكن يزن النعيمات اقترب من الدوري القطري.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإن يزن النعيمات اقترب جدا من الانتقال إلى الأهلي القطري خلال الساعات المقبلة ولمدة موسم ونصف.

وقدم النادي القطري عرضا يفوق 700 ألف دولار لنادي سحاب الأردني، واللاعب.

ويلعب يزن النعيمات في فريق سحاب، وهو أحد أبرز المواهب الشابة في الأردن، كما شارك اللاعب في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية تحت 23 عاما.

ويتولى تدريب الأهلي المدرب القطري، المدرب الصربي ​نيبوشا يوفوفيتش، والذي سبق له تدريب الزمالك في فترة سابقة.

يزن النعيمات سجل هدف الأردن أمام مصر في ربع نهائي كأس العرب، قبل أن يقلب الفراعنة تأخرهم إلى فوز بثلاثية في الوقت الإضافي.