رئيس الحزم يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كهربا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 17:33

كتب : أحمد رجب

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

رد نادي الحزم على التقارير التي ربطت محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بالفريق.

أشارت تقارير صحفية سعودية لوجود مفاوضات بين الحزم السعودي، للتعاقد مع محمود كهربا جناح الأهلي.

وقال سلمان المالك رئيس الحزم السعودي في تصريحات لـFilGoal.com: "مجرد شائعات. كهربا ليس ضمن دائرة اهتمامات الحزم".

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ويتواجد الحزم السعودي في المركز الـ16 والأخير في جدول الدوري، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

وسبق لـ كهربا اللعب في الدوري السعودي برفقة العميد واستطاع الحصول مع الفريق على بطولة كأس ولي العهد، عام 2017.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

الدوري المصري الأهلي الحزم كهربا
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