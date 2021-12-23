سبورت: ديمبيلي سيجدد لـ برشلونة ويخفض راتبه

يقترب عثمان ديمبيلي من تجديد تعاقده مع برشلونة.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن الجناح الفرنسي سيجدد تعاقده مع البلاوجرانا الأسبوع المقبل.

وسيمتد تعاقد ديمبيلي لمدة 5 سنوات وسيقلل راتبه الحالي ما يجعل برشلونة قادر على إتمام صفقات أخرى لتدعيم الفريق.

يذكر أن جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس قلصوا رواتبهم من أجل أن يقيد برشلونة صفقاته الجديدة مطلع الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن رغبة اللاعب كانت حاسمة في التوصل لاتفاق خاصة مع محاولة وكيله جلب عروض أخرى من أجل الفوز بعمولة.

وأكمل التقرير أن ديمبيلي يفضل البقاء في مشروع تشافي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد التعاقد بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

الجناح الفرنسي البالغ 24 عاما انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو.

بقميص برشلونة شارك ديمبيلي في 125 مباراة سجل 30 وصنع 22 هدفا وتوج بـ 5 ألقاب.

وشارك ديمبيلي الموسم الجاري في 7 مباريات وصنع هدفا وحيدا.