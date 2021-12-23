سبورت: ديمبيلي سيجدد لـ برشلونة ويخفض راتبه

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يقترب عثمان ديمبيلي من تجديد تعاقده مع برشلونة.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن الجناح الفرنسي سيجدد تعاقده مع البلاوجرانا الأسبوع المقبل.

وسيمتد تعاقد ديمبيلي لمدة 5 سنوات وسيقلل راتبه الحالي ما يجعل برشلونة قادر على إتمام صفقات أخرى لتدعيم الفريق.

أخبار متعلقة
تقارير: ديمبيلي قرر البقاء في برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي لابورتا: ديمبيلي أفضل من مبابي.. يريد البقاء في برشلونة تشافي: تيباس أول مستفيد من ضم هالاند.. وهذه مستجدات عقد ديمبيلي

يذكر أن جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس قلصوا رواتبهم من أجل أن يقيد برشلونة صفقاته الجديدة مطلع الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن رغبة اللاعب كانت حاسمة في التوصل لاتفاق خاصة مع محاولة وكيله جلب عروض أخرى من أجل الفوز بعمولة.

وأكمل التقرير أن ديمبيلي يفضل البقاء في مشروع تشافي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد التعاقد بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

الجناح الفرنسي البالغ 24 عاما انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو.

بقميص برشلونة شارك ديمبيلي في 125 مباراة سجل 30 وصنع 22 هدفا وتوج بـ 5 ألقاب.

وشارك ديمبيلي الموسم الجاري في 7 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

عثمان ديمبيلي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة إثارة الـ 10 دقائق الأولى تنصر ريال مدريد على أتليتك بلباو تعثرات الروخيبلانكوس لا تتوقف.. غرناطة يفوز على أتليتكو مدريد انتهت في إسبانيا - بلباو (1) (2) ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 7 دقيقة | الدرجة الثانية
بينيتيز في ورطة.. البريميرليج يرفض تأجيل مباراة إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي 24 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – موهبة الأردن البارزة يقترب من الدوري القطري 34 دقيقة | ميركاتو
رئيس الحزم يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كهربا 46 دقيقة | ميركاتو
خليلوزيتش للمغاربة: لا تنتظروا الكثير من الزلزولي في أمم إفريقيا فهو ليس ميسي أو مبابي 47 دقيقة | إفريقيا
سبورت: ديمبيلي سيجدد لـ برشلونة ويخفض راتبه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي