جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة الثامنة

تصدر الترتيب العام للجولة الثامنة من فانتازي في الجول واربح موبايل ساعة ذكية MI Band 6 مقدمة من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد

أيفون

هواوي

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدا الموافق الجمعة 24 ديسمبر في تمام الثانية ظهرا.