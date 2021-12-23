جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة الثامنة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 15:51

كتب : أحمد غالب

جوائز فانتازي الدوري المصري - الجولة 8

تصدر الترتيب العام للجولة الثامنة من فانتازي في الجول واربح موبايل ساعة ذكية MI Band 6 مقدمة من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

أخبار متعلقة
جوائز فانتازي في الجول - موبايل Xiaomi 11 T للمركز الأول بالجولة السابعة فانتازي في الجول (6) - أقل الجولات نقاطا.. عودة تاو للتألق وغياب لاعبي المصري وبيراميدز فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل جوائز فانتازي في الجول – Mi Portable Bluetooth Speaker للمركز الأول بالجولة الخامسة

أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد

أيفون

هواوي

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدا الموافق الجمعة 24 ديسمبر في تمام الثانية ظهرا.

فانتازي الدوري المصري جوائز فانتازي الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي يفسخ تعاقد شونجا حمص لـ في الجول: عدم التوفيق أمام سموحة لازمنا.. وكل المباريات صعبة مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد.. انتظام روقا وتأهيل عبد الشافي وأوباما الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة أسبوعين للعلاج
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل شاهدت السوبر الإفريقي جيدا؟ 23 دقيقة | إفريقيا
جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة الثامنة 40 دقيقة | الدوري المصري
فينجادا لـ في الجول: إقامة أمم إفريقيا في موعدها؟ فقط الأسباب القوية تلغي أو تؤجل الحدث 49 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
قوائم أمم إفريقيا - غياب مامادو نياس عن اختيارت جوميز لـ موريتانيا 59 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
قوائم أمم إفريقيا – هدف الزمالك السابق يقود كاب فيردي ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات ساعة | مصر
قوائم أمم إفريقيا - بايلي وهالر وكيسي وبيبي.. كتيبة كوت ديفوار مدججة بالنجوم 2 ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي