جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

فيران توريس - مانشستر سيتي - أرسنال

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قرب انتقال لاعبه الإسباني فيران توريس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "فيران من إسبانيا، وبرشلونة يريد ضمه، لقد قال لي إنه يريد المغادرة، قلت له يمكنك المغادرة".

وأضاف "اتصلت بتيكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي، وأخبرني بأن الوكلاء في مرحلة متقدمة من التفاوض".

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وأكمل المدرب الإسباني "حسبما سمعت فإن الاتفاق أصبح قريبا جدا".

بحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأن الناديين توصلا لاتفاق يقضى بانتقال الجناح الإسباني بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن توريس سيوقع على عقد يمتد لـ 5 مواسم بعدما كان انضمامه مطلبا أساسيا من تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا.

وسيخضع اللاعب الإسباني للفحص الطبي يوم الخميس وسيوقع على العقود.

ويعمل برشلونة على البيان الذي سيصدر مع مانشستر سيتي لإعلان الصفقة.

وخاض توريس 7 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويغيب توريس عن صفوف السيتيزينز منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته مع منتخب إسبانيا ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

وخاض توريس إجمالا بقميص سيتي 43 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

توريس انتقل من فالنسيا إلى سيتي مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020.

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