قوائم أمم إفريقيا - غياب مامادو نياس عن اختيارت جوميز لـ موريتانيا

أعلن ديديه جوميز المدير الفني لـ منتخب موريتانيا الأولية والتي ضمت 30 لاعبا لخوض كأس الأمم الإفريقية 2022.

وسيتم تقليص القائمة إلى 28 لاعبا قبل توجه بعثة المنتخب إلى الكاميرون لخوض غمار البطولة.

ويغيب عن القائمة، بسام قائد المنتخب الذي أعلن اعتزاله دوليا عقب نهاية مشوار المنتخب في كأس العرب.

كما لم يظهر اسم مامادو نياس مهاجم الإنتاج الحربي في القائمة بعدما تواجد في كأس العرب.

وتضم قائمة المرابطين 20 لاعبا محترفا و8 لاعبين محترفين و2 بدون أندية.

ويعد ذلك الظهور الثاني لموريتانيا في المحفل الإفريقي بعد الظهور الأول في نسخة 2019 بمصر وودع حينها من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة السادسة رفقة تونس ومالي وجامبيا.

وجاءت قائمة المرابطين:

حراسة المرمى: بابكر ديوب (نواذيبو) – محمد المختار (الجمارك) – امبكه ندياي (كينج نواكشوط)

الدفاع: هارونا أبو دمبا (لاعب حر) – عبدول با (الأهلي الليبي)– الحسن احويبيب (الرزوراء العراقي) – بكاري انداي (رودوس اليوناني)– دياديي ديارا (جول الفرنسي) – عالي اعبيد (فالنسيان الفرنسي) – الحسين عبد الرحمن (فرانك بورينز البلجيكي) – عبد القادر تيام (أورليان الفرنسي) – سليمان قرموقو (لوريان الفرنسي).

الوسط: إلميكي ندياي (جول الفرنسي) – عبد الله محمد (إيسترا الكرواتي) – جاسوما فوفانا (كلوج الروماني) – محمد سويد (نواذيبو)– محمد دلاهي (لاعب حر) – محسن بده (نواذيبو) – خاسا كامارا (نورثإيست يونايتد الهندي) – إبراهيما كوليبالي (لومان الفرنسي) – سيدي يعقوب (فيتا كلوب الكونغولي) – بيات لوكيري (الجمارك)

الهجوم: آداما با (نهضة بركان المغربي) – أباب إبنو با (لوهافر الفرنسي) – أبوبكر كامارا (الملعب التطواني التونسي) – عمر كامارا (بيروي البلغاري) – حمي الطنجي (نواذيبو) – سليمان دوكارا (جيرسين سبور التركي) – إدريسا ثيام (كونكورد الموريتاني) – سليمان آن (رويال فيرتون البلجيكي)