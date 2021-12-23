قوائم أمم إفريقيا – هدف الزمالك السابق يقود كاب فيردي

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

دجانيني تافاريس

أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي عن قائمة فريقه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون الشهر المقبل.

ويقود كاب فيردي، هدف الزمالك السابق ولاعب أهلي جدة السابق وطرابزون التركي الحالي، دجانيني.

ولا تضم القائمة سوى لاعب محلي واحد هو الحارس الثالث كيفين راموس.

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وأتت القائمة الكاملة كالتالي..

حراسة المرمى: فوزينيا (ليماسول القبرصي) – مارسيو دا روزا (مونتاليجري البرتغالي) – كيفين راموس (مينديلينسي)

الدفاع: ستوبيرا (فيهريفار المجري) – ستيفن فورتس (أوستنده البلجيكي) – جيفري فورتيس (دي جرافشاب الهولندي) – ستيفن فورتادو (بيرو البلغاري) – روبرتو لوبيس (شامروك الأيرلندي) – خواو باولو فيرنانديس (فيرينسي البرتغالي) – ديني بورجيس (الجيش الملكي المغربي) – بونك (باساكشهير التركي) – ديلان تافاريس (نيوشاتل السويسري)

وسط الملعب: كيني روشا (أوستنده البلجيكي) – نونو بورجيس (كاسا بيا البرتغالي) – باتريك أندرادي (كاراباج الأذربيجاني) – خاميرو مونتيرو (فيلادلفيا يونيون الأمريكي) – نيناس (ألسوند النرويجي) – ماركو سواريس (أروكا البرتغالي)

الهجوم: ريان مينديس (النصر الإماراتي) – ويلي سيميدو (بافوس القبرصي) – جيلسون تافاريس (إستوريل برايا البرتغالي) – ويليس فورتادو (إف كي ييرف النرويجي) – خوليو تافاريس (الفيصلي السعودي) – جاري رودريجيز (أولمبياكوس اليوناني) – ليساندرو سيميدو (فورتونا سيتارد الهولندي) – دجانيني (طرابزون سبور التركي)

وتحل كاب فيردي في مجموعة صعبة، الثالثة، مع المغرب وغانا والجابون.

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