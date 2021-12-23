الإسماعيلي يفسخ تعاقد شونجا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:49

كتب : ياسر الشريف

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

فسخ الإسماعيلي تعاقد الزامبى جاستن شونجا مهاجم الفريق بالتراضي.

جاء ذلك بناءً على توصية من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون" واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى، لعدم ظهوره بمستوى قوى مع الفريق منذ ارتدائه قميص الدراويش.

ووقع اللاعب صباح اليوم الخميس على جميع إجراءات فسخ التعاقد، ومن المقرر أن يغادر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويتطلع مجلس إدارة النادى ضم لاعبين جدد على مستوى عالى خلال الميركاتو الشتوى لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وتحقيق طموحات جماهيره العريقة.

وكان الدراويش قد تعاقد مع شونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادى كيب تاون سيتى الجنوب إفريقى.

واكتفى المهاجم الزامبي بخوض 4 مباريات بواقع 105 دقيقة دون أن يسجل أو يحرز.

ولعب شونجا، الذي كان على رادار الأهلي والزمالك من قبل، 15 مباراة دولية مع منتخب زامبيا سجل فيهم 7 أهداف.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز بعد مرور أول 7 جولات من الدوري المصري حتى الآن.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين فقط.

الإسماعيلي جاستن شونجا في الدوري الدوري المصري
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