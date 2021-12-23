لافيينا لـ في الجول: تقدمنا باقتراح دمج كأس الرابطة مع كأس مصر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:43

كتب : رضا السنباطي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة نادي لافيينا باقتراح لدمج كأس الرابطة مع كأس مصر.

ومن المتوقع أن تُقام كأس الرابطة بين أندية الدوري الممتاز أثناء خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية بين 9 يناير و6 فبراير.

وصرّح وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا لـ FilGoal.com قائلا: "مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي تقدم بإقتراح لدمج كأس الرابطة مع كأس مصر وتقام بدون الدوليين".

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وأوضح "نظرا لعدم استكمال مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي وصعوبة إستكمال البطولة الحالية بسبب ضيق الوقت والإرتباطات الدولية".

وأضاف "نعلم بأن كأس الرابطة تحت إدارة رابطة الأندية وكأس مصر تابعة لاتحاد الكرة، فلابد أن يكون هناك اتفاق حتى تستكمل البطولة سواء بدمج كأس مصر مع كأس الرابطة أو إقامة كأس مصر بدون الدوليين وهناك نسخ عديدة أقيمت بدون الدوليين".

وكان لافيينا قد تأهل للموسم الثاني على التوالي لدور الـ 32 من كأس مصر بعد الفوز على فريق القوصية بنتيجة 3-2.

في الموسم الماضي خسر لافيينا أمام الإسماعيلي في دور الـ 32 بصعوبة.

كأس الرابطة لافيينا كأس مصر
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