أولتراس لاتسيو يهاجم أتشيربي: رجل بدون شرف وابتعد مثل الأرنب.. غادر روما على الفور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:32

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي - لاتسيو

أصدر أولتراس لاتسيو بيانا يطلب من فرانشيسكو أتشيربي مدافع الفريق مغادرة النادي.

وتعرض أتشيربي لانتقادات لاذعة من جمهور الفريق عقب إشارته لهم بعد هدفه أمام جنوى بالسكوت.

وكان اللاعب حينها يرد على الانتقادات بأنه لم يتكيف بشكل صحيح مع نظام الدفاع والتكتيكي الذي يستخدمه المدرب ماوريتسيو ساري.

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وكان أتشيربي قد علق قائلا: "لا يمكنني الاهتمام، إنه جزء من عملنا".

أتشيربي البالغ 33 عاما سجل أمام فينيتسيا ولم يذهب رفقة زملائه للاحتفال مع جماهير لاتسيو التي سافرت للمدينة العائمة عقب نهاية اللقاء.

وأصدر أولتراس لاتسيو بيانا جاء كالتالي:

"أتشيربي رجل بدون شرف، غادر روما على الفور. لا مغفرة لمن يخون! هذا ليس مجرد شعار، بل أكثر من ذلك بكثير. هذا يعني أن الجماهير تساوي أكثر من اللاعبين ، وأن علمنا مقدس!".

"لسوء الحظ، اعتاد لاعبو اليوم على ذلك ولم يروا أبدا احتجاجا مناسبا. لقد احتجنا على شيناجليا ونيستا وميهيلوفيتش (على سبيل المثال لا الحصر)، المعالم الأثرية لتاريخنا. ذهبنا إلى غرف تغيير الملابس لأن بعض اللاعبين، لاعبين يتمتعون بشرف أكبر بكثير من لاعب من كييفو وساسولو (أندية أتشيربي السابقة)، لم يحترمنا".

"ومن المفترض أن نسمح بالتغاضي عن الاحتفال وعدم احترام اللاعب الذي أظهر أنه يحتقر قاعدة جماهيرية كاملة؟ أسكت أتشيربي الكورفا في المباراة الأخيرة بعد شهور من الدعم للنهاية المريرة، اليوم أتيحت له الفرصة كرجل للاعتذار في ظل تواجد الجماهير بـ 3000 من مشجعي لاتسيو".

"بدلا من ذلك، في نهاية المباراة، ابتعد مثل الأرنب بينما جاء اللاعبون الآخرون ليهتفوا معنا، تراجع عندما كان يكفي اعتذار صادق. حقيقة أن أتشيربي لاعب مهم في فريق لاتسيو لا يهمنا. ما يهمنا هو العرق والعزيمة والاحترام. لهذا السبب، اعتبارا من اليوم، لم يعد فرانشيسكو أتشيربي موضع ترحيب هنا في روما".

"طالما هو هنا، سيتم استهجانه، في كل مباراة! ومن يدري كم رأيت وكم سترى، لاعبين حزينين لم يفزوا أبدا. أتشيربي اذهب بعيدا! ألتراس لاتسيو".

وشارك أتشيربي في 160 مباراة بقميص نسور العاصمة الإيطالية منذ انضمامه قادما من ساسولو وسجل 9 أهداف وحصد لقبي الكأس والسوبر المحلي في 2019.

كما كان المدافع البالغ 33 عاما ضمن قائمة إيطاليا التي حصدت لقب يورو 2020.

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