تصنيف فيفا - منتخب مصر يتمسك بمركزه.. رابع العرب وسادس إفريقيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات الأخير لعام 2021، والذي شهد تمسك منتخب مصر بالمركز 44.

على المستوى العربي يحتل منتخب مصر المركز الرابع بعد المغرب والجزائر وتونس، فيما يأتي في المرتبة السادسة على مستوى إفريقيا بعد السنغال والثلاثي العربي سالف الذكر ونيجيريا.

كما احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 بشكل عام والأول عربيا، فيما تقدمت الجزائر 3 مراكز بعد الفوز بكأس العرب.

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وشهدت النسخة الأخيرة من تصنيف فيفا لعام 2021 احتفاظ بلجيكا بالقمة للعام الرابع.

ولم يشهد الثلاثة الأوائل عالميا أي اختلاف، حيث استمر منتخب بلجيكا في تزعم التصنيف يليه البرازيل ثم فرنسا، ثم إنجلترا ثم الأرجنتين، فيما تواجدت إيطاليا في المركز السادس.

أفضل 10 منتخبات عربية في التصنيف:

28- المغرب

29- الجزائر

30- تونس

45- مصر

48- قطر

51- السعودية

69- الإمارات

75- العراق

79- عمان

86- سوريا

90- الأردن

أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف:

20- السنغال

28- المغرب

29- الجزائر

30- تونس

36- نيجيريا

45- مصر

50- الكاميرون

52- غانا

53- مالي

56- كوت ديفوار

يذكر أن جميع العشرة الأوائل في إفريقيا تأهلوا إلى المرحلة النهائية فيما عدا كوت ديفوار، بينما يأتي من خارجهم منتخب الكونغو الديمقراطية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الأسبق لمنتخب مصر، في التصنيف 64.

منتخب مصر تصنيف الفيفا
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