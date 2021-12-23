متعب: ارتبكنا في حسم مواعيد كأس الرابطة لهذا السبب.. ولا يمكن لعب 7 مباريات في 21 يوما

كشف عماد متعب عضو رابطة الأندية، عن حدوث ارتباك في حسم مواعيد كأس الرابطة بسبب الجدل الذي أثير مؤخرا حول موعد كأس أمم إفريقيا.

وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "ارتبكنا في حسم مواعيد كأس الرابطة بسبب الجدل المثار حول كأس الأمم الإفريقية، وإمكانية تأجيلها بخلاف قرار فيفا بوضع كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير، مما ضغطنا بشكل أكبر، لأن الأهلي سيسافر خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير".

وأضاف "لم يعد متاحا أمامنا سوى من يوم 8 إلى 30 يناير، ومطالب بأن نلعب 7 مباريات، الأمر صعب جدا، والله يكون في عون عامر حسين، يحاول أن يضع جدولا مناسبا".

وأردف "نظام البطولة سيكون 3 مجموعات من 6 فرق، يتأهل الأوائل من كل مجموعة وأفضل ثان، ليلعبوا قبل النهائي والنهائي".

وكشف" أعتقد أن رؤوس المجموعات ستكون وفقا لترتيب الأندية في الموسم الماضي بحيث يكون الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة، ولكن لم نتحدث في التفاصيل، والأمر متروك لحين إجراء القرعة، وتحديد جدول منتظم بفترات الراحة".

وأكد "كل فريق سيلعب 5 مباريات بشكل مؤكد باستثناء الأندية التي ستتأهل لقبل النهائي والنهائي".

وأكمل "لا يمكن أن تلعب 7 مباريات في 21 يوما، من الممكن أن نلعب كل 3 أيام، لم نجتمع أو نتفق، بل سنجتمع قريبا".

وكشف أيضا "الدور قبل النهائي والنهائي بقرعة جديدة ومفتوحة. الرابطة فكرت بشكل عملي في لاعبي الدوري المصري، تقابلت مع ربيعة وكهربا وبعض لاعبي الأهلي قريبا، وقلت لهم اعملوا حسابكم تكونوا جاهزين للمشاركة. كأس الرابطة ستكون فرصة كبيرة جدا ليقول كل لاعب أنا موجود",

وأتم "فكرنا في كأس الرابطة، لأن كل فريق أثناء كأس الأمم الإفريقية يحصل على إجازة طويلة ويبحث عن مباريات ودية".