حسين لبيب يعلن عدم ترشحه لانتخابات الزمالك

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي أدارت الزمالك، عن عدم ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات المزمع إقامتها الشهر المقبل.

وقال لبيب عبر فيسبوك: "نادي الزمالك هو البيت والوطن الرياضي لكل من ينتمي إليه، فيه ذكريات الماضي الجميلة وأحلام وتطلعات المستقبل الذي يليق به وبأبنائه".

وأوضح "لم يكن الترشح لانتخابات النادي أو حتى الفوز بها هدفا كافيا في حد ذاته. هناك غايات أخرى أسمى وأهم يدركها ذوي البصيرة من محبي النادي".

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وأكمل "أتفهم وأحترم كل وجهات النظر. أتطلع إلى أن يقدر الجميع ما انتهيت إليه أنني إذ أتشرف وأسعد بالعمل في خدمة النادي إلا أن اللحظة الحالية ليست هي الأنسب للترشح لانتخابات نادي الزمالك".

وشدد "أشكر الجميع وأتمنى لهم التوفيق. أتشرف وأنتمي إلى نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".

وفتح الزمالك باب الترشح لانتخاباته أمس الأربعاء، ولمدة 7 أيام متتالية.

وأعلن مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك، كما ترشح أمس الأربعاء مرشحا واحدا على منصب الرئيس، وهو عمر جلال حسن محمد هريدي.

وترشح ماجد فاروق عبد الجواد على منصب نائب الرئيس.

من جهة أخرى، ترشح 4 مرشحين على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، هم رفعت عبد الرؤوف شبل، وأحمد عفيفي، وأحمد عبد الحق عبد الوهاب، ورجب أحمد رواش.

وعلى منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن، ترشح سيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد صلاح حسين.

الزمالك حسين لبيب
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