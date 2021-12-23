طرد راموس واستمرار صيام ميسي.. باريس يتفادى الهزيمة أمام لوريان +90

كاد باريس سان جيرمان يتعرض للهزيمة الثانية في الدوري، لكن هدف ماورو إيكاردي بالوقت القاتل أنقذ الموقف.

باريس سان جيرمان تعادل مع لوريان بهدف لكل فريق على ملعب (بارك دو فرانس)، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

تقدم لوريان عن طريق توماس مونكونديت، وأدرك ماورو إيكاردي التعادل لـ باريس سان جيرمان، وليستمر صيام ليونيل ميسي عن التسجيل في الدوري الفرنسي للمباراة الخامسة على التوالي.

ماورو إيكاردي كان البادئ بتشكيل الخطورة في الدقيقة الثانية، وتصويبة مرت بجانب القائم بقليل.

ورد لوريان في الدقيقة الـ17. تيريم موفي انطلق بالكرة خلف المدافعين وانفرد بالحارس ثم حاول تسديد الكرة من فوقه ولكن تصدى لها نافاس ببراعة.

وكانت كرة ليونيل ميسي في الدقيقة الـ27 هي الأقرب، لكن الأرجنتيني سدد في القائم الأيسر.

وكان العقاب حاضرا في الدقيقة الـ41. توماس مونكونديت سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، وليسجل الأول لـ لوريان.

سيرخيو راموس شارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من نونو مينديز.

وبدأ الضغط الباريسي يشتد. أنخيل دي ماريا أرسل عرضية في الدقيقة الـ56، قابلها ميسي بتصويبة فوق المرمى.

هنا تدخل ماوريسيو بوتشتينو مجددا. شارك سيكو يانسيني في الدقيقة الـ75 بدلا من أندير هيريرا.

وفي الوقت الذي حاول باريس سان جيرمان فيه الضغط، تعرض سيرخيو راموس للطرد في الدقيقة الـ85 بعد إنذارين متتاليين.

الطرد لم يحبط باريس سان جيرمان، فأدرك التعادل بالدقيقة الـ91. عرضية من أشرف حكيمي، قابلها إيكاردي برأسية في المرمى، لينتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد لوريان إلى 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.