تعثرات الروخيبلانكوس لا تتوقف.. غرناطة يفوز على أتليتكو مدريد

سقط أتليتكو مدريد للمباراة الرابعة في فخ الخسارة بعدما خسر من غرناطة بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

خسارة توقف بها برصيد الروخيبلانكوس عند 29 نقطة وظل بها خامسا في جدول الترتيب من 18 مباراة.

فيما ارتقى غرناطة من المركز الـ 16 إلى الـ 12 رافعا رصيده إلى 22 نقطة.

ولأول مرة منذ 2011 يخسر أتليتكو مدريد 4 مباريات متتالية، ولأول مرة يخسر من غرناطة في الدوري منذ 1973.

الروخيبلانكوس تقدموا في الدقيقة الثانية عن طريق جواو فيليكس بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى.

الفنزويلي داروين ماتشيس رد سريعا في الدقيقة 17 بتسديدة قوية على يمين يان أوبلاك.

الفريق العاصمي سجل هدفا في نهاية الشوط الأول ألغي بداعي وجود خطأ على جواو فيليكس.

وفي الدقيقة 61 رد القائم الأيمن تسديدة قوية من فيليكس.

وبعدها مباشرة سجل خورخي مولينا هدف فوز غرناطة بعد عرضية من ماتشيس.

حاول لاعبو دييجو سيميوني أن يخطفوا التعادل في الدقائق التالية إلا أنهم تعثروا مرة أخرى.