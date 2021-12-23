سيناريو إسطنبول مصغر.. ليفربول يقتل ليستر ويكمل أضلاع مربع كأس الرابطة الذهبي

بسيناريو شبيه بفوز ليفربول التاريخي بدوري أبطال أوروبا على حساب ميلان عام 2005، تأهل الريدز إلى نصف نهائي كأس الرابطة على حساب ليستر سيتي.

وفاز ليفربول على ليستر سيتي، بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، و5-4 بركلات الترجيح، بتشكيل غاب عنه نجوم كثر يتصدرهم محمد صلاح.

وبالتالي، يضم المربع الذهبي كل من أرسنال الذي تغلب أمس الثلاثاء على سندرلاند 5-1، بجانب تشيلسي الذي هزم برينتفورد 2-0 وتوتنام الذي تغلب على وست هام 2-1.

وافتتح جايمي فاردي أهداف ليستر في الدقيقة 9، وأضاف الثاني بعد 4 دقائق من صناعة الزامبي باتسون داكا.

وفي الدقيقة 19، قلص أليكساندر أوكسليد تشامبرلين النتيجة من صناعة بوبي فيرمينو.

ولكن جايمس ماديسون أزاد الفارق للثعالب في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 68، سجل دييجو جوتا هدفا ثانيا لليفربول من صناعة تاكومي مينامينو، الذي سجل الثالث في الدقيقة 95 ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر ريان بيرتراند ولوك توماس لليستر، فيما أهدر مينامينو للريدز.