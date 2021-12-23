ميلان ينفرد بالوصافة وينهي 2021 بانتصار.. سبيزيا يصعق نابولي دون أن يسدد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

ميلان

انفرد ميلان بوصافة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز خارج القواعد على إمبولي بنتيجة 4-2 في الجولة الـ 19، فيما خسر نابولي على أرضه أمام سبيزيا.

فوز ميلان رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر، بينما توقف رصيد نابولي عند 39 نقطة ظل بها ثالثا.

فوز رفع عدد انتصارات ميلان خارج الأرض في 2021 لـ 17 فوزا كثاني أكثر فريق حقق الفوز خارج القواعد في الدوري الإيطالي في عام ميلادي واحد بعد نابولي برصيد 18 فوز في 2017.

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فرانك كيسي سجل هدف تقدم ميلان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمهيد من أوليفييه جيرو في الدقيقة 12.

وبعد 6 دقائق سجل نديم باجرامي هدف التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول سدد كيسي كرة قوية من الجهة اليسرى ومرت كرته من بين أقدام الحارس معلنة هدف الروسونيري الثاني.

وللمرة الثانية يسجل كيسي ثنائية في الدوري الإيطالي دون أن يكون من بينها ركلات جزاء والأولى بقميص ميلان.

وفي الدقيقة 63 سجل أليساندرو فلورينزي هدف ميلان الثالث بتسديدة في الجهة اليسرى.

وبعد 6 دقائق عزز ثيو هيرنانديز تقدم الروسونيري بالهدف الرابع بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وقلص أندريا بينامونتي النتيجة مسجلا هدفه السابع الموسم الجاري من علامة الجزاء في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع كاد أليسيو رومانيولي أن يسجل آخر أهداف الدوري الإيطالي في 2021 بتسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

نابولي × سبيزيا

سقط نابولي للمباراة الثانية على التوالي على ملعب مارادونا بنتيجة 1-0، بعدما خسر من قبل أمام أتالانتا.

هدف اللقاء الوحيد سجله خوان جيسوس في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه.

إيلف إلماس كاد أن يخطف تعادلا قاتلا لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة لينتهي اللقاء بخسارة البارتنيوبي.

ولأول من تجميع الاحصائيات موسم 2003-2004 يحقق فريق فوزا في الدوري الإيطالي دون أن يسدد أي كرة على مرمى الخصم

الدوري الإيطالي ميلان نابولي
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