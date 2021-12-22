السوبر الإفريقي - أكرم توفيق يكشف ما حدث بين أفشة وطاهر قبل الركلة الخامسة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

كشف أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي كواليس ما جرى بين محمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق قبل الركلة الخامسة.

الأهلي توج بطلا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "أبارك للجماهير على اللقب. كانوا خلفنا طوال اللقاء وكانوا سببا في عودتنا بتشجيعهم كالعادة"

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وأضاف "أفشة كان سيسدد الركلة الخامسة لكن طاهر محمد طاهر طلب تسديدها، وأفشة وافق على الفور. هذا ما حدث تحديدا".

لأهلي فاز على الرجاء بنتيجة 6-5 في السوبر الإفريقي، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم 26 ديسمبر الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري.

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