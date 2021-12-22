في الجول يكشف الإصابة التي أبعدت السولية عن السوبر الإفريقي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 23:21

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

كان عمرو السولية ضمن تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمباراة السوبر الإفريقي، قبل أن يخرج من الحسابات قبل بداية اللقاء بثواني قليلة.

الأهلي توج بطلا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمرو السولية شعر بآلام شديدة في عضلة السمانة قبل ثواني من بداية المباراة.

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الجهاز الطبي فضل إراحة اللاعب، وخرج من التشكيل الأساسي لصالح ياسر إبراهيم.

وسيخضع السولية لأشعة على عضلة السمانة فور عودته لمصر قادما من قطر.

الأهلي فاز على الرجاء بنتيجة 6-5 في السوبر الإفريقي، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم 26 ديسمبر الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري.

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