لاتسيو ينتصر ويحقق رقما قياسيا لم يحدث من قبل.. وروما يتعادل في "مباراة قبيحة"

عاد لاتسيو من مدينة فينيتسيا بالفوز وتعثر روما وفيورنتينا أمام سامبدوريا وهيلاس فيرونا على الترتيب في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويعد يوفنتوس هو المستفيد الوحيد من تلك النتائج بعدما ضمن المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ومن خلفه الثلاثي.

وأصبح الترتيب بين الثلاثي كالآتي:

6- روما: 32 نقطة

7- فيورنتينا: 32 نقطة

8- لاتسيو: 31 نقطة

روما × سامبدوريا

في الأولمبيكو فرط روما في الفوز رغم تقدمه في الدقيقة 72 عن طريق الأوزبكي أيلدور شوموردوف.

وفي الدقيقة 80 سجل مانولو جابياديني هدف التعادل، ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي رافعا رصيده إلى 5 أهداف.

نتيجة تحقق لأول مرة بين الفريقين منذ سبتمبر 2012.

تعادل رفع به سامبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

جوزيه مورينيو عقب المباراة قال: "كانت مباراة قبيحة، لأن الفريق الذي حاول الفوز لم يلعب جيدا والفريق الذي لم يُرد الفوز لعب بالطريقة التي أرادها وحصد نقطة".

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فينيتسيا × لاتسيو

تقدم بيدرو مبكرا للنسور الإيطالية في الدقيقة الثالثة، وتعادل فورتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وعاد فرانشيسكو أتشيربي لقيادة لاتسيو للتقدم بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تعرض الأمريكي تانر تيسمان ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل الإسباني لويس ألبرتو هدف تعزيز التقدم وحسم الانتصار.

فوز هو الـ 24 للاتسيو في 2021 بالدوري الإيطالي كرقم قياسي للفريق محطما رقم الفريق في 1999 برصيد 23 انتصارا.

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هيلاس فيرونا × فيورنتينا

وواصل البنفسجي فقد النقاط بتعادل ثاني على التوالي وتلك المرة خارج القواعد ضد فيرونا.

كيفين لاسانيا سجل هدف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17.

هدف هو الأول للاسانيا بقميص فيرونا على أرضية ملعب أنطونيو بينتجودوي، بعدما سبق له أن سجل من قبل عليه بقميص كاربي وأودينيزي.

وقبل 9 دقائق من نهاية اللقاء سجل جايتانو كاستروفيلي هدف التعادل ليخطف البنفسجي تعادلا قاتلا.