النيراتزوري بطل الشتاء في إيطاليا.. دومفريز يقود إنتر لإنهاء 2021 بانتصار

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

إنتر - تورينو

عزز إنتر صدارته لترتيب دوري الإيطالي وتوج بطلا للشتاء بعد نهاية مشواره في الدور الأول من المسابقة بالفوز 1-0 على تورينو.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 46 نقطة ليصبح بطل الشتاء في الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن نابولي وميلان منافسيه.

هدف فوز إنتر الوحيد جاء عن طريق الظهير دينزل دومفريز.

أخبار متعلقة
إنتر وميلان يعلنان ملعبهما الجديد "الكاتدرائية" برصاصة مبكرة.. نابولي يسقط ميلان ويتشبث بمطاردة إنتر 100 هدف وعادل رقم قياسي.. إنتر يعزز صدارته بفوز كاسح على ساليرنيتانا إنتر يعلن فسخ تعاقده مع إريكسن بالتراضي

ولأول مرة في تاريخ إنتر، يحقق الفريق الفوز في 6 مباريات دون أن يستقبل أي هدف.

وانتصار هو السابع على التوالي للنيراتزوري، ولم يعرف إنتر الخسارة منذ السقوط ضد لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة.

وحقق إنتر فوزه الـ 32 في عام 2021 بالدوري الإيطالي كثاني أكثر فريق يحقق انتصارات في عام ميلادي واحد بعد يوفنتوس برصيد 33 مباراة عام 2016.

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية مكونة من إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز، فيما قاد الباراجوياني أنطونيو سانابريا هجوم تورينو في ظل غياب أندريا بيلوتي بسبب الإصابة.

وصف المباراة

ماركو بياتسا أهدر في الدقيقة 18 فرصة لتقدم تورينو بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21 تألق فيينجا ميلينكوفيتش سافيتش حارس التورو أمام باستوني مدافع إنتر ومنعه من تسجيل الهدف الأول.

دومفريز استطاع أن يتغلب على حارس الضيوف وبعد تمريرة أرضية من دجيكو سدد الهولندي كرة صاروخية أرضية سكنت الشباك مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

لاوتارو مارتينيز أهدر كرة هدف محقق في الدقيقة 39 والمرمى خالي.

وفي الدقيقة 67 تألق سمير هاندانوفيتش وتصدى لركلة حرة من ساسا لوكيتش.

البديل ألكيسيس سانشيز كاد أن يسجل لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لينتهي اللقاء بفوز إنتر وصدارة حتى 2022.

الدوري الإيطالي إنتر تورينو
نرشح لكم
إعلان إفلاس نادي كاتانيا الإيطالي يوفنتوس يقرر إراحة لاعبيه حتى نهاية العام إنتر وميلان يعلنان ملعبهما الجديد "الكاتدرائية" على الرغم من تأجيل المباراة.. أودينيزي يعلن تشكيل مواجهة سالرنيتانا
أخر الأخبار
رسالة من بانون لجماهير الرجاء والأهلي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي 6 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد في ضيافة أتليتك بلباو 13 دقيقة | الدوري الإسباني
النيراتزوري بطل الشتاء في إيطاليا.. دومفريز يقود إنتر لإنهاء 2021 بانتصار 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ: لا أعرف سر الاستعجال وتوترنا ضد الرجاء.. ولسنا مستعدين لخسارة لقب الدوري 24 دقيقة | إفريقيا
الشناوي: لاعبو الأهلي الرجال كانوا على قدر المسؤولية ضد الرجاء.. الجمهور سبب عودتنا 44 دقيقة | إفريقيا
معلول: الأهلي عوضني عن خيبة الأمل في كأس العرب.. أفشة: هذا الفوز من أجل الجمهور 53 دقيقة | إفريقيا
موسيماني: كان من الممكن أن يفوز الرجاء لكنهم أهدروا الوقت.. نحن الأهلي 56 دقيقة | إفريقيا
لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي