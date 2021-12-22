النيراتزوري بطل الشتاء في إيطاليا.. دومفريز يقود إنتر لإنهاء 2021 بانتصار

عزز إنتر صدارته لترتيب دوري الإيطالي وتوج بطلا للشتاء بعد نهاية مشواره في الدور الأول من المسابقة بالفوز 1-0 على تورينو.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 46 نقطة ليصبح بطل الشتاء في الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن نابولي وميلان منافسيه.

هدف فوز إنتر الوحيد جاء عن طريق الظهير دينزل دومفريز.

ولأول مرة في تاريخ إنتر، يحقق الفريق الفوز في 6 مباريات دون أن يستقبل أي هدف.

وانتصار هو السابع على التوالي للنيراتزوري، ولم يعرف إنتر الخسارة منذ السقوط ضد لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة.

وحقق إنتر فوزه الـ 32 في عام 2021 بالدوري الإيطالي كثاني أكثر فريق يحقق انتصارات في عام ميلادي واحد بعد يوفنتوس برصيد 33 مباراة عام 2016.

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية مكونة من إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز، فيما قاد الباراجوياني أنطونيو سانابريا هجوم تورينو في ظل غياب أندريا بيلوتي بسبب الإصابة.

وصف المباراة

ماركو بياتسا أهدر في الدقيقة 18 فرصة لتقدم تورينو بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21 تألق فيينجا ميلينكوفيتش سافيتش حارس التورو أمام باستوني مدافع إنتر ومنعه من تسجيل الهدف الأول.

دومفريز استطاع أن يتغلب على حارس الضيوف وبعد تمريرة أرضية من دجيكو سدد الهولندي كرة صاروخية أرضية سكنت الشباك مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

لاوتارو مارتينيز أهدر كرة هدف محقق في الدقيقة 39 والمرمى خالي.

وفي الدقيقة 67 تألق سمير هاندانوفيتش وتصدى لركلة حرة من ساسا لوكيتش.

🧤 | تصدي رائع لوكيتش يختبر هاندانوفيتش بركلة حرة مباشرة ولكن حارس الإنتر يصد الكرة المرتدة و يحولها إلى ضربة ركنية#فورزا_انتر #إنتر_تورينو pic.twitter.com/THlIoGNSV2 — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) December 22, 2021

البديل ألكيسيس سانشيز كاد أن يسجل لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لينتهي اللقاء بفوز إنتر وصدارة حتى 2022.